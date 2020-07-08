 

Губернатор Подмосковья назвал возможную дату открытия ресторанов и пляжей

08.07.2020, 17:48, Новости дня

Аттракционы, рестораны и пляжи в Московской области могут быть открыты к 15 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Наша задача – к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача», – передает слова главы региона ТАСС.

Кроме того, с 15 июля также планируется возобновить работу летних лагерей, однако будут введены ограничения по количеству людей в группах.

Напомним, с 6 июля в Подмосковье возобновили работу детские сады, ЗАГСы открылись с 1 июля, также в регионе с 1 июля разрешили прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках.



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