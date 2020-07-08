Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 могут быть представлены 22 июля

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08.07.2020, 17:45, Новости дня

Компания Samsung может в ближайшее время представить новые умные часы Galaxy Watch 3. Предполагается, что премьера состоится 22 июля.

Вместе с тем особенности новинки станет то, что модель имеет возможность менять анимацию циферблатов в зависимости от текущих погодных условий. За производительность новой модели часов отвечает мощный чип SoC Exynos 9110, который ранее уже задействовали в популярной модели Galaxy Watch Active 2.

Покупатели смогут приобрести умные часы Galaxy Watch 3 в версиях браслетов на 41 и 45 мм. В обеих случаях экраны имеют разрешение 360 на 360 точек. Устройство функционирует на базе операционной системы Tizen OS 5.5 с фирменной оболочкой. Аппарат получил поддержку беспроводной зарядки на 5 Вт.



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