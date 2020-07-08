Смартфон Nokia 1 обновили до ОС Android 10

08.07.2020, 17:45, Новости дня

Компания Nokia начала распространять обновленное программное обеспечение для бюджетного смартфона Nokia 1.

В частности, владельцы недорогого девайса смогут воспользоваться актуальной операционной системой Android 10 (Go Edition) с расширенными опциями. Представители компании ранее анонсировали, что около половины от всей выпущенных смартфонов получат обновленную прошивку с улучшенным функционалом. Напомним, выход модели Nokia 1 состоялся в 2018 году, однако аппарат работал на версии ОС Android Oreo.

Нынешнее обновление происходит поэтапно, тогда как за вчерашний день обновленное программное обеспечение получили около 10% от общего числа работающих устройств. Кроме того, уже до 10 июля около половины смартфонов могут получить обновленную прошивку.