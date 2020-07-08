 

Компания Xiaomi представила умный матрас

08.07.2020, 17:45, Новости дня

Известный бренд Xiaomi в очередной раз удивил своими умными устройствами. На этот раз публике предложен умный матрас Xiaomi 8H Smart Mattress.

Достоинством новинки значится то, что она способа настраивать положение а также отличается своей мягкостью и удобством при транспортировке. Несмотря на то, что модель остается достаточно актуальной для рынка, однако Xiaomi 8H Smart Mattress пока не могу спрогнозировать по своей стоимости и другим параметрам. Более того, эксперты не уверены, что модель в дальнейшем может поступить на глобальный рынок, так как могут ограничиться местными продажами.

Некоторые аналитики уверены в том, что умный матрас Xiaomi 8H Smart Mattress сможет порадовать своей доступностью на рынке и окажется популярным у большого количества клиентов.



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