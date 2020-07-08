О жизни снобов: Александр Гудков и Сергей Бурунов на съемках нового клипа DJ Грува

08.07.2020, 17:44, Разное

В минувший понедельник легендарное московское заведение Soho Rooms открыло свои двери – и не ради пост-карантинной вечеринки, а для съемок нового клипа на песню DJ Грува. Трек под названием “Сноб”, в котором речь идет, конечно же, о высокомерных представителях московской (и не только) тусовки, он решил снимать в соответствующей обстановке. А для воплощения своей идеи позвал друзей и известных коллег: актера Сергея Бурунова и шоумена Александра Гудкова. Последний и выступил в клипе в роли того самого сноба: по сюжету ролика герой Александра оказывается на шумной вечеринке, но в общем веселье участия не принимает. Впрочем, образ пресытившегося обществом мизантропа – не единственный в галерее лиц, которую Гудков покажет в будущем клипе: за время звучания трека он представит сразу несколько типов персонажей.

Однажды я оказался в пафосном московском ресторане и невольно стал свидетелем монолога недовольной девушки, которая сетовала: “Здесь все не то! Ежи не те, устрицы тоже”. Не знаю, может, у нее были какие-то проблемы жизненные… Но я в ту же секунду подумал, что это стопроцентный материал для трека, потому что на самом деле таких людей миллионы,

– рассказал о том, как у него родилась идея для композиции, DJ Грув.

Сергей Бурунов и DJ Грув Александр Гудков

По словам музыканта, он не преследовал цели раскритиковать кого-либо, а, скорее, хотел повеселить своих слушателей и помочь некоторым взглянуть на себя со стороны. Такой же идеи придерживается и сыгравший в клипе одну из ролей Сергей Бурунов:

В каждом из нас живет свой сноб, особенно в представителях шоу-бизнеса. Я тоже сноб, что уж тут скрывать-то? Характер у меня, признаюсь, так себе. Появилась крутая идея высмеять это все, почему бы нет?

Александр Гудков воспринимает этот трек не только как повод для самоиронии, но и как прощание с прошлым:

Мы вместе с Грувом официально закрываем моду на 2000-е. В клипе я, ну, такой немножко староверческий человек, который ходит в клубы, и всё ему не нравится, москвич в плохом смысле этого слова.

К слову, в “Снобе” появятся не только известный актер и шоумен. Участие в съемках клипа приняли DJ Катя Гусева и DJ-проект Black Cupro, а также танцевальный коллектив, в состав которого вошли участники и победители телевизионного шоу “Танцы на ТНТ” – Виталий Уливанов, Мария Худорожкова и Виктория Беленцова. Режиссером стал известный сценарист и клипмейкер Олег Асадулин. Презентация получившегося у такой команды клипа пройдет этим летом, и гости этой музыкальной премьеры также смогут почувствовать себя в шкуре героев трека Грува – ведь событие также пройдет в Soho Rooms.

Сергей Бурунов, DJ Грув и Александр Гудков