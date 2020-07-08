 

Звезда “Мстителей” Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

08.07.2020, 17:44, Разное

2020 год можно охарактеризовать не только тревожными и грустными заголовками в газетах и на инфо-порталах, но и такой радостной тенденцией как звездный бэйби-бум: поток новостей о том, что та или иная знаменитость ожидает рождения ребенка, не прекращается ни на неделю. На этот раз настал черед актера Джоша Бролина и его супруги Кэтрин сообщать подобные вести. И сделала это пара при помощи Instagram: в личном блоге Кэтрин появился снимок, где она держит на руках их общую с актером годовалую дочь Вестлин, и подпись:

Клан Бролинов растет. И наш декабрьский ребенок уже в пути.

Кэтрин и годовалая дочь пары Вестлин

Судя по озвученному женой актера сроку и ее пока лишь немного округлившемуся животу, 32-летняя Кэтрин сейчас находится на третьем месяце. Вскоре после публикации вездесущие папарацци сумели сделать и подтверждающие эту новость фото: на снимках с прогулки пары 52-летний Джош нежно поглаживает жену по животу.

Джош Бролин с Кэтрин на прогулке

Два года назад точно также, через Instagram, общественность узнала о том, что Кэтрин ждет первого ребенка от Джоша, а затем, в конце 2018 года, на свет появилась малышка Вестлин. Пара познакомилась на работе – в течение двух лет девушка была личным ассистентом актера, а потом профессиональные отношения переросли в романтические. В 2016-м пара связала себя узами брака в Северной Каролине. Если для Кэтрин этот брак стал первым, то Джош был женат дважды: с 1988 по 1992 год он состоял в браке с актрисой Элис Адэйр, которая родила ему двоих детей – Эден и Тревора, а с 2004 по 2013 годы был женат на актрисе Дайан Лэйн. 

Вестлин – первенец для Кэтрин и первый ее общий ребенок с Джошем Бролином. Другие же дети актера гораздо старше девочки: Тревогу – 3-й год, а Элен – 25 лет. Недавно, отмечая в своем блоге День отца, Кэтрин посвятила пост Джошу, назвав его лучшим родителем из возможных.

Ты самый заботливый отец на свете, которого я знаю. Твои детям невероятно повезло иметь такого папу, а мне повезло, что я могу наблюдать за вашей удивительной близостью. С Днем отца, Джош, я очень люблю тебя,

– написала Кэтрин.

Джош и Кэтрин Бролин с малышкой Вестлин



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