Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва – Минобразования Украины

08.07.2020, 17:35, Новости дня

Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва в армию. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Соответствующее решение принято совместно Офисом президента, Минобразования и Генерального штаба Украины.

“В связи с карантином, который введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесено на май – июль 2020-го – распоряжение правительства №179-р от 26 февраля 2020 года (с изменениями от 15 апреля)”, – говорится в сообщении.

Пункт 5 документа предусматривает, что украинцев в возрасте 18–19 лет могут призвать на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

Выпускники колледжей и университетов, которые хотят продолжить обучение на следующей ступени образования, могут получить отсрочку от весеннего призыва.

Минобразования направило соответствующие разъяснения приемным комиссиям заведений профессионального предвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить обучение, но подлежат призыву.

Предварительная регистрация позволит абитуриентам получить документальное подтверждение о намерениях обучаться и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №103/2020 об отсрочке весеннего призыва.

Согласно документу, весенний призыв и увольнение военнослужащих срочной службы в запас переносятся с апреля – июня на май – июль 2020 года.

Весенний призыв должен был начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня. Согласно распоряжению Кабмина (.doc), призыву на срочную военную службу весной подлежат 16 460 человек, из них 9000 – в ВСУ.