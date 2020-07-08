 

Обстрел со стороны боевиков мог стать причиной лесного пожара в Луганской области, заявили в Нацполиции

08.07.2020, 17:35, Новости дня

Национальная полиция Украины рассматривает четвертую версию возгорания леса в Луганской области – обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Как передает корреспондент “ГОРДОН”, об этом на заседании Кабинета Министров сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

“Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с территории, не подконтрольной Украине. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами”, – заявил Клименко.

Среди возможных причин возгорания в полиции называют погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.

Масштабный пожар вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибли пять человек.

По данным ГСЧС, спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро”, еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, 36 повреждены огнем, в “Волчьем озере” огонь уничтожил 80 дачных домов. Огонь подобрался к окраинам Северодонецка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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