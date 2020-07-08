На минских переговорах согласованы гарантии безопасности для авиации, участвующей в ликвидации лесных пожаров – Резников

08.07.2020, 17:35, Новости дня

Украинская делегация на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе обратилась с просьбой безотлагательно установить гарантии безопасности для полетов вблизи линии соприкосновения гражданских самолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с целью тушения лесных пожаров в Луганской области. Участники заседания поддержали обращение, сообщил агентству “Интерфакс-Украина” 8 июля вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

“Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ – представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время”, – сообщил Резников

8 июля перед началом заседания ТКГ в режиме видеоконференции глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал участников переговоров к установлению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня из-за пожаров в Луганской области.

В Луганской облагосадминистрации заявляли, что привлечь к тушению пожаров авиацию было невозможно из-за того, что сторона ОРЛО отказалась предоставить гарантии безопасности.

Масштабный пожар вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибли пять человек.

По данным ГСЧС, спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро”, еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, 36 повреждены огнем, в “Волчьем озере” огонь уничтожил 80 дачных домов. Огонь подобрался к окраинам Северодонецка.

Среди возможных причин возгорания в полиции называют погодные условия, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог, а также обстрел с не подконтрольной Украине территории.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).