Губернатор класса «Лексус»

08.07.2020, 17:35, Разное

Глава Мурманской области отказался признаваться, откуда в его гараже новый и очень дорогой внедорожник.

Глава Мурманской области Андрей Чибис — человек скромный. Собственные доблести афиширует так редко, что у непосвященного может возникнуть превратное впечатление, будто Чибис невзрачен и сер. Это, разумеется, не так: Чибис — не просто чиновник, не просто ученый (для лишения степени за списанную кандидатскую прошел срок — на днях подтвердило Миннауки), но и немного чудотворец.

Давеча он, например, ухитрился омолодить мурманскую медицину, и сразу на шесть лет. Обнуление произошло на почве частно-государственного партнерства с петербургским ООО. Партнерство заключается в безвозмездной передаче в аренду ООО нескольких кабинетов областного перинатального центра, а также последующей оплаты средствами ФОМС услуг, которые ООО окажет пациентам.

Все это в губернаторском инстаграме было названо открытием первого в области центра репродуктивных технологий.

Правда, на самом деле первые рожденные в Заполярье «дети из пробирки» скоро пойдут в школу. Центр ЭКО на базе мурманской поликлиники комплекса имени Пирогова создан еще шесть лет назад. Делают процедуру на месте, успешно и бесплатно для пациента. На свет появилось уже 75 детей.

Губернатор их, видимо, просто не заметил. Но не будем судить строго — один из мурманских чиновников, помнится, через четыре месяца после открытия центра и вовсе возмущался, что за это время ни одна из пациенток не успела родить.

На днях тот же Андрей Чибис ухитрился обнулить попытку оппозиции посчитать деньги в чужом кошельке. Так он и назвал вопрос депутата облдумы Александра Макаревича о том, кому достались федеральные 20 млн рублей, поступившие в область для премирования чиновников. Деньги выделялись Москвой на поощрение государственных и муниципальных служащих за достижение ряда показателей по итогам 2018-го — первой половины 2019-го года.

Губернатор Андрей Чибис во время осмотра Мурманского перинатального центра. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Кому раздал деньги Чибис, назначенный в губернию в марте 2019-го, неизвестно: распоряжение о премировании № 239-РГ нигде не опубликовано, более того, оно снабжено грифом «для служебного пользования». Формально деньги выделены из областного бюджета, а за каждую бюджетную копейку перед областной думой правительство отчитывается. Но в этой части отчет о расходах бюджета «не подлежит разглашению». Причина этой таинственности — в премиальных ведомостях содержатся персональные данные чиновников. А это не для лишних глаз.

Помните, в федеральном бюджете есть закрытая часть — оборонная? А в Мурманской области — персональная.

Правда, кое-что любопытный депутат все же накопал: 20 млн поделили между шестью ведомствами, львиную долю — половину — получило само правительство Мурманской области, куда входят губернатор и его заместители. Меньше всех досталось Минздраву — 1 млн рублей.

Отвечая на вопросы Макаревича, Чибис был явно раздражен. Мало того что депутат пытается влезть в его карман, так еще и интересуется, на чем покоится губернаторская пятая точка. Несколько месяцев он бомбардирует депутатскими запросами чиновников и прокуратуру, силясь выяснить, откуда в правительственном гараже новые Mersedes-Benz и Lexus-570 LX (в московских автосалонах за него просят более 7 млн рублей. — Ред.).

Само по себе невелико диво, вот только год назад Чибис публично отказался платить бюджетные деньги за обновление автопарка. А неделю назад подтвердил: на покупку авто за время его работы ни копейки не потрачено. Тогда откуда?

Депутат Мурманской областной думы Александр Макаревич. Фото: duma-murman.ru

Макаревич предположил коррупцию и пошел в прокуратуру. Прокуратура не объяснила ничего, сославшись… на гриф «ДСП» в документах относительно происхождения этих авто. И добавив: никакой коррупции нет, поверьте, мол, на слово. А руководитель аппарата правительства г-жа Аксенова уточнила: машины приняты в госсобственность, но договоры с дарителями являются конфиденциальными.

Все-таки зря злые люди хотели лишить Чибиса степени кандидата юриспруденции. Авторство такой юридической новеллы, напротив, стоит отметить:

доселе мир не знал, что у органов региональной власти могут быть с коммерческими структурами договоры на конфиденциальных условиях.

Думается, на достигнутом не стоит останавливаться: дело сильно упростит введение в практику понятия коммерческой тайны — применительно к тому же правительству.

Пока же губернатор ограничился весомым пояснением: «Машины безвозмездно предоставлены компаниями — друзьями Мурманской области. Считаю, что я на вопрос ответил».

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье