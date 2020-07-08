 

RP – после волны новых заболеваний коронавирусом сербы потребовали отставки президента

08.07.2020, 17:26, Новости дня

Сербская полиция применила слезоточивый газ против тысяч участников протестов в Белграде. Они требовали отставки президента страны Александра Вучича за то, что он преждевременно снял ограничения, связанные с пандемией короновируса, пишет Rzeczpospolita. Издание обращает также внимание на то, что сербы выступают против введения комендантского часа в связи с растущим числом заражённых коронавирусом.


Reuters

В столице Сербии толпы протестующих выразили недовольство действиями правительства в Белграде в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Через два месяца после отмены ограничений как в Белграде, так и в других регионах Сербии наблюдается рост количества заболевших, пишет Rzeczpospolita. 

Между полицией и протестующими начались столкновения, когда группа протестующих попыталась вторгнуться в парламент. Сербская полиция применила слезоточивый газ, а активисты поджигали фаеры и забрасывали полицию камнями. Участники протеста требовали отставки президента страны Александра Вувича, который объявил о возобновлении комендантского часа после того, как в стране в течение суток умерло от коронавируса 13 человек. Это самый высокий показатель смертности за сутки с начала эпидемии, обращает внимание издание. 

Премьер-министр страны Ана Брнабич осудила жестокую атаку на парламент страны, именно в тот час, когда страна борется с самой тяжёлой вспышкой коронавируса с начала пандемии. 

Критики президента утверждают, что он стремился отменить ограничения до начала парламентских выборов 21 июня, в результате которых его партия одержала сокрушительную победу более чем с 60% голосов. На неделе, предшествующей выборам, в стране не было практически никаких ограничительных мер. Сейчас с пятницы до понедельника в Сербии будет введён комендантский час, хотя, возможно, он будет распространяться только на территорию Белграда. 

Rzeczpospolita напоминает, что за последнюю неделю в Сербии ежедневно обнаруживается более 300 новых заражений коронавирусом ежедневно. 



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