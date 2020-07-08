Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии

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08.07.2020, 17:23, Разное

На днях бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес
заявил, что в случае военного конфликта с Россией Украина не получит поддержки НАТО. Некоторые участники блока, в частности Берлин и Анкара не захотят давить на Москву.

Слова экс-военнослужащего прокомментировал эксперт
Игорь Коротченко. Он отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. Наоборот, подчиненные Владимира Зеленского постоянно угрожают взорвать Крымский мост или захватить полуостров.

Если все же государства объявят друг другу войну, то проигравшей стороной будет Украина, уверен Коротченко. Попытки напасть на соседнюю страну пресекут очень жестко и быстро. Киеву придется подписать мирный договор на невыгодных для него условиях.

Эксперт добавил, что Украину ждет судьба Грузии. “Михаил Саакашвили может порекомендовать Владимиру Зеленскому, как правильно жевать галстук”, – сказал он. Коротченко сообщил, что у украинских политиков много комплексов, и посоветовал им обратиться к специалистам.



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