Капля старой вакцины – и коронавирус остановлен?

08.07.2020, 17:20, Новости дня

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заражения коронавирусом. За четыре прошедших месяца в мире зафиксировано 11 839 095 случаев заражения, 544 415 человек скончались.

Из разных стран поступают сообщения о ходе работ над вакциной от коронавируса. Тем временем, некоторые специалисты полагают, что положительных эффект могут оказать апробированные десятки лет назад вакцины от других болезней. В частности – против полиомиелита.

Газета “The New York Times” опубликовала статью, начинающуюся словами: «Супружеская пара вирусологов в Москве проверила вакцину на своих детях в 1950-х годах. Теперь побочный эффект, который они обнаружили, дает новую надежду на защиту от коронавируса».

Этой супружеской парой были Михаил Чумаков и Марина Ворошилова, а одним из первых «подопытных кроликов» стал их семилетний сын Петр. Во время экспериментальной вакцинации доктор Ворошилова установила, что испытываемое лекарство обладает незапланированным преимуществом: люди, принявшие «живую» вакцину против полиомиелита в течение, как минимум, месяца не болели другими вирусными заболеваниями. Сама Ворошилова каждую осень принимала эту вакцину для защиты от гриппа.

И теперь ряд ведущих вирусологов, в том числе американских, допускают, что вакцина против полиомиелита может служить хотя бы временной защитой от Covid-19.

«Нам было отказано под надуманным предлогом»

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» связалась с Петром Чумаковым, который сегодня является главным научным сотрудником Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН.

Чумаков согласен, что давние советские разработки могли бы пригодиться в борьбе с коронавирусом. «Однако, беда в том, что они не востребованы, никому это не нужно», – с сожалением добавляет он. И поясняет: «Сейчас появился шанс для многих разработчиков сделать свою вакцину и заработать на этом денежки. Это мое частное мнение, основанное на том, что я столкнулся с данной проблемой. А именно: есть проверенный метод, который в 70-е годы прошел массовые эпидемиологические испытания на таких вирусных болезнях, как грипп и другие острые респираторные заболевания. И было доказано, что заболеваемость в эпидемический сезон снижается в среднем в три с половиной – четыре раза после введения “живой” полиомиелитной вакцины.

Но когда я предлагал на разных уровнях в России – (мы также инициировали это дело в Соединенных Штатах, где мы подключили такого авторитетного вирусолога, как Роберт Галло, лауреата Нобелевской премии и сооткрывателя вируса иммунодефицита человека, который и вел переговоры о получении гранта), – в конце концов, нам было отказано под абсолютно надуманным предлогом».

«Можно было бы за две недели остановить эту инфекцию»

Открытый его матерью побочный эффект при вакцинации против полиомиелита профессор Чумаков описывает так: «После прививки в течение двух – трех недель в организме повышается уровень противовирусного белка интерферона. И он не дает никакому другому вирусу зацепиться в организме и инициировать инфекцию. В результате идет неспецифическая защита от любого вируса».

По словам Петра Чумакова, в его семье регулярно принимают эту вакцину, поэтому никто из родных не болеет простудными заболеваниями уже много лет. «Если вы последовательно будете применять раз в месяц безопасные вирусные штаммы, то на довольно длительное время вы сможете защититься от любой вирусной инфекции. Понятно, что в обычной ситуации вы не будете это делать, потому что у нас не так уж много подобного рода опасностей, но во время серьезной эпидемии, как сейчас, это было бы просто спасением. Можно было бы за две недели остановить эту инфекцию, и вся истерия вокруг коронавируса очень быстро сошла бы на нет», – делает вывод собеседник Русской службы «Голоса Америки».

В будущем, по оценке Петра Чумакова, человечество постоянно будут подстерегать угрозы новых вирусных вспышек, в том числе и из-за искусственно выведенных штаммов. «Это может быть и террористическая атака, и военные действия – когда какая-нибудь сторона просто распылит очередной вирус. И что люди будут делать – опять закрывать экономику всего мира? А ведь для того, чтобы сделать хорошую вакцину нужно потратить два – три года, и то, если повезет. Но есть такая вакцина, как полиомиелитная, которой как стратегического запаса накоплено очень много, ее сразу распространяют, люди закапывают ее в рот, и все сразу прекращается. Это ведь самая дешевая вакцина – одна доза на американские деньги стоит 15 центов. Но проблема здесь в том, что с коммерческой точки зрения это никому не выгодно. Хотя с точки зрения воздействия на здоровье – эффект колоссальный», – подытоживает член-корреспондент РАН.

«Иммунологическая прослойка среди наших детей была очень высока»

Своим практическим опытом вакцинации против полиомиелита с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» согласилась поделиться врач Инна Макеева. В 1984 году она окончила медицинский вуз и стала работать педиатром в детской поликлинике Кировского района тогдашнего Ленинграда.

«Самым главным направлением нашей работы была профилактика – чтобы дети как можно меньше болели. И кроме просветительских бесед с родителями мы осуществляли так называемые “прививочные календари”. При рождении делалась прививка БЦЖ против туберкулеза, а в три, в четыре с половиной и в шесть месяцев делалась прививка против полиомиелита. Кстати, они делались параллельно с прививками против коклюша, против столбняка и против дифтерии», – вспоминает она.

Предъявление «прививочного календаря» было обязательным при поступлении ребенка в детский сад и школу. «Поэтому иммунологическая прослойка среди детей была очень высока, и практически никто не болел этими болезнями. И эта профилактическая работа дала отличную возможность побороться с теми инфекциями, которые надолго выводили детей из строя», – уверена Макеева.

Когда же было решено предоставить родителям право решать, делать ли ребенку прививки против ряда заболеваний, и многие отказывались прививать своих детей против дифтерии из-за опасений нежелательных побочных эффектов, заболеваемость дифтерией резко увеличилась, в том числе и со смертельным исходом. «Но от прививок против полиомиелита никто не отказывался, потому что осложнений от них практически не наблюдалось. Это самая простая прививка, которая очень легко переносится детьми и дает потрясающий результат», – заключает Инна Макеева.