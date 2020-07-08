Кардиологи рассказали об опасности пыли для сердца в больших городах

08.07.2020, 17:17, Разное

Кардиологи выяснили, что пыль в больших городах попадает в сердце и приводит к повреждению митохондрий в сердечной мышце. Об опасности пыли для жизненно-важного органа рассказали специалисты, представляющие Ланкастерский университет, после проведения исследования.

Барбара Махер вместе с коллегами изучила ткани миокарда умерших жителей городов Веракрус и Мехико, где воздух загрязнен выше нормы. Наночастицы пыли, содержащие железо, были выявлены в левом желудочке маленького ребенка. Эти элементы, чей размер составляет несколько нанометров или микрометров, после проникновения в легкие могут спровоцировать астму, рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких. Частицы из загрязненного воздуха оказались также в мозговой ткани и плаценте людей, которые проживали в больших городах.

Согласно результатам нового исследования, пыль, источником которой в основном являются выхлопные газы, попадает в сердце и становится причиной серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее специалисты доказали, что наночастицы могут переноситься с кровью в ткань фиброзно-мышечного органа. В сердцах жителей сильно загрязненных мегаполисов могут быть миллиарды подобных частиц пыли. Анализ тканей сердец жертв аварии – 3-летнего ребенка и 26-летнего мужчины подтвердил, что в митохондриях их сердечных мышц накопились наночастицы, чей размер составлял 15-40 нанометров.



Большая часть митохондрий с металлическими частицами оказалась деформированной и имела мембранные повреждения. Для клеток сердца железосодержащая пыль чревата серьезными последствиями, – отметили британские эксперты. В результате загрязнений воздуха происходит свыше 3 млн преждевременных летальных исходов, вызванных развитием сердечно-сосудистых заболеваний.