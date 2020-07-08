В РФ одобрен третий препарат против коронавируса

08.07.2020, 17:16, Новости дня

Минздрав одобрил третий препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, препарат компании «Р-Фарм» получил название «Коронавир».

«Коронавир» показан при лечении новой коронавирусной инфекции, он может применяться только в условиях стационарного лечения, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

При этом лекарство противопоказано при беременности и планировании беременности, при периоде грудного вскармливания, при тяжелой почечной и печеночной недостаточности. Также его запрещено употреблять лицам до 18 лет.

Препарат зарегистрирован по процедуре, предназначенной для применения в условиях возникновения и ликвидации ЧС.

«Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных и будет дополняться по мере поступления новых данных», – говорится в карточке препарата в реестре.

Ранее Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира.