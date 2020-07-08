Мнения: Черный лебедь и Белый дом

08.07.2020, 17:16, Новости дня

Участие чернокожего рэпера и миллиардера Канье Уэста в выборах президента США – это не шутка и даже не совсем коммерческий ход. Это диагноз американской политической системе.

Участие чернокожего рэпера и миллиардера Канье Уэста в выборах президента США – это не шутка и даже не совсем коммерческий ход. Это диагноз американской политической системе.

Новые лица

Предвыборная кампания в США идет полным ходом – и обстоятельства иногда заводят ее в весьма интересные места и положения. Так, решение известнейшего в Штатах рэпера и миллиардера Канье Уэста поучаствовать в выборах президента стало маленькой сенсацией. Трактовали эту сенсацию по-разному. Одни восприняли ее, как как какую-то шутку и фарс. Некоторые эксперты и журналисты стали сразу же составлять его будущий кабмин: предлагали Опру Уинфри с ее связями на пост госсекретаря (надо сказать, хуже Помпео она точно работать не будет), Илона Маска в Пентагон, кого-нибудь из сестер Кардашьян на должность главы Минюста и т.п.

Про Ким Кардашьян в роли первой леди скромно умалчивают – а зря. Со всеми ее видео и реалити-шоу пикантные истории из жизни искавшей богатого мужа Меланьи Трамп покажутся образцом невинности и пуританства. Третьи призывают всех не паниковать и успокоиться – ведь, по их мнению, президентские амбиции Канье Уэста связаны исключительно с его желанием пропиарить свой новый альбом «Божья страна», называние которого немного перекликается с текстом твита Уэста об участии в выборах.

Однако есть и те, которые не видят в этом ничего смешного – скорее, издевку рэпера над страной. Учитывая, что стоит на кону в ходе этих выборов и нынешнее состояние США, они призывают спросить у семей 130 тысяч американцев, погибших от коронавируса, насчет того, смешно ли им, что рэпер без политического опыта будет управлять государством. Смешно ли в связи с этим будет 40 миллионам человек, оставшимся без работы? Посмеются ли мировые лидеры, запретившие гражданам США посещать свои страны из-за вспышки коронавируса?

Понадкусывает

И, действительно, в выдвижении Канье Уэста нет ничего смешного. Во-первых, потому, что его участие действительно может оказать серьезное влияние на исход президентской гонки. Во-вторых, потому, что «кандидат Канье Уэст» – это диагноз, демонстрирующий запущенность серьезной болезни американской политической системы.

Да, шансов выиграть выборы 2020 года у Канье Уэста нет. В ряде штатов истекли все дедлайны для регистрации кандидата на президентских выборах. Да, армия юристов в США за хорошие деньги всегда способна на невозможное – однако даже она не даст Канье Уэсту нужное количество голосов избирателей. Ведь его поддержка не так и велика. Сделанный в 2018 опрос показал, что лишь 9% черных и 13% демократов рассматривают возможность проголосовать за рэпера. И это означает, что в его копилке не будет ни одного выборщика (всех выборщиков от каждого штата получает тот, кто наберет в данном штате большинство – а у Уэста не будет большинства нигде, даже в «черных» Миссисипи, Луизиане и Джорджии).

Однако Уэст может не съесть, а понадкусывать – отобрать часть черного электората (прежде всего, молодежи) у Джозефа Байдена. И, если ему удастся оттяпать у демократов хотя бы несколько процентов голосов в ряде ключевых штатов, то нынешний президент сможет почти гарантированно обойти бывшего вице-президента и остаться в Белом доме еще на четыре года. Ведь в 2016 году тот же Мичиган (16 выборщиков) Трамп выиграл с преимуществом в чуть более 10 тысяч голосов, а в Висконсине (10 выборщиков) – 23 тысячи.

О наличии такого сговора уже пишут, ведь Канье Уэст называл Трампа «братом» и писал, что «толпа не может заставить меня не любить его». Да и сам Трамп, в общем-то, благосклонно отнесся к участию рэпера в нынешних выборах, и дал понять, что рассматривает это участие, скорее, как пробный забег перед кампанией 2024 года.

Новые лица

И, действительно, участие Уэста в этих выборах (если, конечно, оно состоится) имеет значение не только для нынешней кампании, но и для будущей. Тех самых выборов 2024 года, которые обещают быть весьма интересными из-за специфики американского общества и неспособности политической системы эту специфику учитывать.

Дело в том, что в обществе серьезный раскол – левые и правые радикализировались и ушли на фланги. Демократы превратились в социалистов и даже анархистов, республиканцы – в фундаменталистов. Идеи превратились в догмы, вследствие чего общественные протесты стали проходить в форме бунтов, коллективного помешательства и крестовых походов.

Политическая система не может справиться с этим вызовом – и не только потому, что она привыкла работать как раз на основе принципов компромисса между левыми и правыми (из-за чего США нормально функционировали, даже когда одна партия контролировала Конгресс, а другая – Белый дом). Радикализация электората привела к исчезновению из партий ярких молодых центристских лидеров, способных консолидировать нацию и остановить идущие в ней идеологические войны. И демократы, и республиканцы лепят из того, что есть – в итоге на нынешних выборах американцам придется выбирать из старого самодура и старого маразматика.

Понятно, что этот выбор населению не нравится (достаточно посмотреть на антирейтинги кандидатов), и население ищет альтернативу. Условного третьего кандидата, новое лицо. Да, это лицо не появится на выборах 2020 года (все-таки оно требует большего времени на раскрутку), и да, в 2024 этим лицом может быть не Канье Уэст – однако тренд налицо. В истории США были случаи, когда третьи кандидаты набирали десятки процентов – например, выборы 1992 года, где Росс Перо набрал 18,9% голосов, а в ряде штатов (например, Мэне) за него проголосовало около 30% избирателей. А тогда Америка не была настолько расколотой и разобщенной, как сейчас.

Поэтому, если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, если они за следующий избирательный цикл не найдут в своих рядах настоящих лидеров, то не исключено, что следующую первую леди США действительно будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах.

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