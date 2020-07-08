Джигурду вслед за Волочковой задержали в Дивеево

08.07.2020, 17:08, Новости дня

Актера Никиту Джигурду задержали в селе Дивеево, которое остается закрытым на карантин, неподалеку от местного монастыря.

Джигурда отказался пояснять сотрудникам полиции причины своего визита. Вместе с артистом в Дивеево приехала журналист издания «Аргументы недели» Оксана Шкода, передает «Нижний Новгород онлайн».

На своей странице «Вконтакте» спутница Джигурды написала, что на территорию Серафимо-Дивеевского монастыря прибыл наряд полиции. Стражи порядка проводят проверку по факту незаконного проникновения Джигурды в село. Шкода добавила, что они с артистом едут в прокуратуру, так как на месте давать объяснения они отказались.

Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

В Сети было опубликовано видео конфликта Волочковой с представителями власти и полиции. Она угрожала им «связями», оскорбляла, нецензурно выражалась, подчеркивала свое богатство, а место работы охарактеризовала как «Прима-балерина всея Руси».

При этом Волочкова заявила, что все правила были соблюдены, так как машину она оставила у КПП, а в село попала через лес. Волочкову оштрафовали.

В региональном управлении МВД подчеркнули, что людей, которые пытаются въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.

В селе Дивеево под Нижним Новгородом расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, в окрестностях которого находятся шесть святых источников.