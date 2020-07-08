 

Россиян предостерегли от попыток проникнуть в Европу через третьи страны

08.07.2020, 16:48, Новости дня

Граждане РФ могут долететь в страны ЕС через другие государства, но их не пустят на территорию Евросоюза с российским паспортом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сейчас уже существует какое-то международное сообщение, при этом оно сильно ограничено.

«Есть соседние страны. Казахстан, правда, уже закрылся опять на карантин, но Белоруссия открыта. Поэтому есть люди, которые на свой страх и риск принимают такое решение и летят, например, из Минска», – отметила она.

Директор АТОР уточнила, что россияне таким образом могут улететь в Испанию, Италию, Францию и другие основные страны Евросоюза, но их там не примут.

«Они не открыты для стран «третьего круга», в том числе для России. Сначала они открываются для ближайших, соседних, потом следующий круг – страны, входящие в Евросоюз, а потом третий, обширный круг, условно – весь остальной мир. Въехать с туристической визой в те страны, пока не объявили режим открытости, не получится», – добавила Ломидзе.

Отметим, что Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств РФ нет. 8 июля об открытии прямого авиасообщения с Германией, Францией и странами Балтии объявила Грузия.



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