Литва запретила вещание телеканалов RT

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08.07.2020, 16:48, Новости дня

Комиссия по радио и телевидению, находящаяся в ведомстве парламента Литвы, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT, сообщил глава регулятора Мантас Мартишюс.

«С учетом рекомендаций МИД комиссия решила остановить ретрансляцию на территории Литвы пяти программ RT», – передает его слова ТАСС.

Отмечается, что решение вступит в силу после его публикации на сайте комиссии. По словам Мартишюса, это должно произойти в четверг.

Глава регулятора добавил, что представителей группы RT не приглашали на заседание, где было принято решение о запрете.

Мартишюс уточнил, что «речь идет не о нарушениях», которые обычно обсуждаются на комиссии с представителями другой стороны, а об установленных Советом ЕС «санкциях в отношении контролирующего эту структуру генерального директора RT Дмитрия Киселева». Киселев является генеральным директором МИА «Россия сегодня».

Запрет распространяется на канал RT, его версию RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и абонентам спутникового телефидения.

Напомним, ранее стало известно, что трансляция семи входящих в семью RT российских каналов запрещена на территории Латвии по решению Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ), так как они «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Киселев заявил, что решение Латвии о запрете семи каналов RT из-за того, что он ими якобы владеет, является смешным и доказывающим неосведомленность латвийских властей. Киселев подчеркнул, что никакого отношения к RT не имеет.



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