Объявлена стоимость беспроводных наушников AirPods 3

08.07.2020, 16:42, Новости дня

Аналитики спрогнозировали стоимость новых беспроводных наушников AirPods 3, которые все еще не представлены.

Ранее инсайдеры указали, то внешний вид гарнитуры будет схож с актуальным поколением AirPods Pro. Также рассматривается версия, что новинка представляет собой более бюджетную модификацию нынешних беспроводных наушников, которые пользуются большим спросом на рынке. Таким образом, прогнозируется, что стоимость новых наушников AirPods Pro окажется такой же, как и у предшественника.

Старт продаж может состояться уже к началу 2021 года, тогда как серийная сборка актуальной версии может быть прекращена. Аналитики не исключают, что модель AirPods 3 смогут оказаться на треть популярнее всех, ранее выпущенных версий беспроводных наушников.