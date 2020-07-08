Гвинет Пэлтроу подарила 14-летнему сыну мозаику с изображением женской груди

08.07.2020, 16:41, Разное

Актриса, инфлюенсер и основатель lifestyle-бренда Goop известна своими яркими, а когда и шокирующими заявлениями в сфере ухода за собой и взглядов на жизнь в принципе. Так, клиентам своей компании Гвинет предлагает купить свечи с запахом “моего оргазма” и “моей вагины”, а в блоге своего сайта то и дело советует адептам ее мировоззрения необычные практики и упражнения. Судя по последней записи Гвинет в этом самом блоге, принципы актрисы (вольно или невольно) разделяют и ее домочадцы – в частности, 14-летний сын Мозес, которому мама недавно сделала необычный подарок.

Несколько часов назад Гвинет опубликовала на платформе Goop список продуктов, которые помогают ей провести это лето с пользой и весело. В числе прочих вещей там оказался и оригинальный паззл от бренда Jiggy за 40 долларов – с повторяющимися изображениями женской груди. Мозаику из 450 деталей Пэлтроу решила приобрести для Мозеса “просто ради веселья” и не стала объснять, понравился ли мальчику такой подарок или нет. Продукты, которые актриса выбрала для 16-летней дочери Эппл, оказались уже не столь сконцентрированы на теме сексуального образования: вместе с дочкой Гвинет просто пользуется одним и тем же кокосовым молоком, а также они обе любят комбучу с розой и гибискусом.

Паззл, который Гвинет Пэлтроу приобрела для своего сына

Напомним, на сайте самой актрисы также продается множество необычных товаров – и куда более странных, нежели “обычная” мозаика с женской грудью. Так, все желающие выложить круглую сумму денег могут приобрести спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативные биде, бумагу для самокруток с золотым напылением и другие нестандартные товары. Привлекать внимание к такому товару Пэлтроу предпочитает приемами шокового маркетинга: например, поставив цену в 1000 долларов на обычную туалетную бумагу своего производства или выпустив свечи с заманчивым описанием “Пахнет, как моя вагина”. Последние общественность встретила с особенным ажиотажем.

Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл и сыном Мозесом

Сама Пэлтроу недавно призналась, что прекрасно осознает то, какой эффект оказывают на публику ее необычные и довольно дорогие затеи – и с удовольствием им пользуется. Во время выступления в Центре национальной федерации розничной торговли она заявила:

Если вы в топе новостей и трафик на сайте растет – это отлично.

Актриса также акцентирует внимание на то, что почему-то именно ей, как женщине, приходится объясняться за привлечение внимания к женскому телу. В этом Гвинет видит ущемление прав слабого пола:

Прежде всего я – объект. Я была актрисой, очень заметной актрисой, а затем стала предпринимателем. И это направило мысли людей в неверную сторону. Люди реагируют так на мой товар, реагируя таким образом на меня – им удобно смешивать эти понятия. Я часто думаю о встречном ветре, с которым мне приходится сталкиваться, занимаясь бизнесом, и задумываюсь о том, сталкиваются ли с ним мои коллеги-мужчины. Это невероятно, через что женщинам приходится пройти.

Гвинет и ее фирменные свечи