 

Московские театры возобновят работу с августа

08.07.2020, 16:30, Новости дня

Театры в столице смогут возобновить работу с 1 августа при условии ограничения числа зрителей на 50%, сообщил представитель президента по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

«У нас хорошая новость для нас, для театралов сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа, важным моментом остается разработка модели привлечения в них людей, так как прогнозируемая посещаемость составляет 20%.



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