Экологи, ученые и специалисты поставили точку в вопросе ОГФУ

08.07.2020, 16:23, Разное

Что такое ОГФУ, радиоактивный ли это отход или полезный ресурс? Дискуссии в обществе на эту тему были очень жаркие. ОГФУ – это ядерный материал, который вырабатывается в процессе обогащения урана. Имеющиеся факты говорят о том, что в наше время он используется в отечественной промышленности как полезный ресурс.

В конечном счете по итогам технологических операций остается только ОЗОУ – обедненная закись-окись урана, которую в дальнейшем российские атомщики планируют использовать как сырье на ядерных реакторах с быстрыми нейтронами, отметили авторы исследованию. Они подчеркивают: радиационной и любой другой опасности ОЗОУ не представляет.

В российской нормативно-правовой базе содержится определение и разъяснение того, что такое радиоактивные отходы, и ОГФУ к ним не относится. “И законодательство РФ, запрещающее ввоз на территорию России РАО, а также моральные нормы, о которых говорят некоторые экоактивисты, не нарушаются”, – говорится в исследовании.

Немало вопросов у общественности было и по поводу безопасности хранения и использования ОГФУ. Авторы доклада подчеркивают: при правильном хранении и транспортировке ОГФУ не представляет радиационной опасности, а показатели его активности даже меньше, чем у природного урана.

Ключевое значение имеет соблюдение правил безопасности и корректные действия персонала. Однако даже при наступлении аварийных случаев и тяжелых последствий – гибели людей или загрязнения территорий – практически не наступает.

Авторы доклада исследовали гипотетическую возможность наступления аварии, например, падения самолета на площадку хранения ОГФУ. Вероятность составляет 10-8/год. Для сравнения, по подсчетам ученых Гринвичской обсерватории, вероятность падения на человека небесного тела составляет 1,5·10-7/год, а вероятность погибнуть в ДТП в России составляет 10-3/год.

Исходя из этого специалисты “Росатома” вместе с экспертами-экологами делают вывод: распространяемые страхи по поводу аварий на объектах ОГФУ не имеют под собой реальных оснований.

Более того, эксперты отмечают, что использование ОГФУ может быть оправданно в качестве ресурса для получения урана и фторсодержащей продукции. Но для этого нужно определить, как в ближайшем будущем будет развиваться это направление. Однозначных выводов исследователи пока не делают.

В целом, по подсчетам авторов доклада, сейчас во всем мире накоплено свыше двух миллионов тонн обедненного гексафторида урана, из них половина – в нашей стране. Значительная часть богатых отвалов может быть дообогащена, другая – переведена в стабильные химические стойкие формы, которые безопасно хранить и можно в перспективе использовать в промышленном производстве, а также атомном секторе.

В ноябре прошлого года “Росатом” представил программу по безопасному обращению, переработки и хранению обедненного гексафторида урана.

Вместо накопления ОГФУ госкорпорация будет переходить к сокращению, а затем полной ликвидации запасов такого сырья. Специалисты подсчитали, что рост запасов ОГФУ прекратится в 2024 году, после ввода второй установки обесфторивания. Первая уже работает в Зеленогорске. А с 2027 года планируется снижение запасов ОГФУ.

Программа предусматривает перевод ОГФУ в безопасную форму в ближайшие 30-40 лет. “Для этого в Программе-2020 разработана и представлена дорожная карта и к 2057 году определен период, на который намечен план полной ликвидации накопленного объема ОГФУ”, – заключили исследователи.