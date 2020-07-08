«Что имеем — не храним» – эксперты объяснили The Hill, чем аукнется США выход из ВОЗ

08.07.2020, 16:20, Новости дня

Во вторник 7 июля США направили ООН официальное уведомление о выходе из ВОЗ. По мнению экспертов от здравоохранения, отказавшись от членства в организации, Америка не только лишится своего немалого в ней влияния, но и поставит под угрозу здоровье людей по всему миру и на собственной территории, пишет The Hill.



Reuters

Администрация Дональда Трампа начала официальный процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения, пишет The Hill. Таким образом Америка потеряет своё большое влияние в важном международном институте.

Но кроме этого, как предупреждают эксперты в сфере здравоохранения, своим удалением от ВОЗ США могут поставить под угрозу жизни людей во всём мире и в своей стране, в особенности в период пандемии.

«Мы от многого отказываемся. Всемирная организация здравоохранения существует уже чуть более 70 лет и играет очень важную роль в мире, делая так, чтобы ни одна страна не была обделена вниманием при формировании глобального подхода к охране человеческого здоровья», — отметил бывший исполняющий обязанности директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Ричард Бессер. По его словам, ВОЗ служит признанием, что «здоровье людей по всему миру — общая ответственность и что кризис здравоохранения в одной части мира может серьёзно повлиять на здоровье людей в других странах».

Как пишет The Hill, во вторник 7 июля администрация Трампа направила ООН уведомление о выходе из ВОЗ. Весь процесс займёт год, и если республиканский президент одержит победу на выборах, будет завершён к 6 июля 2021-го. Главный конкурент Трампа в предвыборной гонке кандидат от Демократической партии Джо Байден уже заявил, что в случае своей победы он оставит США в ВОЗ.

Ранее американский лидер обвинил организацию в нежелании привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. При этом, как подчёркивает издание, ВОЗ была первой международной организацией, которая начала бить тревогу из-за нового вируса, получившего официальное название SARS-CoV-2, и надавила на китайские власти, чтобы те в начале января опубликовали первый расшифрованный геном коронавируса, на основе которого сейчас ведутся разработки вакцины по всему миру.

«Обвинения администрации в адрес ВОЗ не выдерживают никакой критики и уж точно не оправдывают выход из организации в период, когда самая масштабная пандемия века захватила весь мир и бушует в США», — настаивает бывший глава Агентства США по международному развитию Джереми Кониндик.

Директор Центра исследования инфекционных заболеваний при Миннесотском университете Майкл Остерхольм обращает внимание, что ВОЗ широко задействована в разработке вакцин от распространённых заболеваний — от гриппа до Эболы и вируса Зика. Однако теперь американские учёные не смогут участвовать в подобных проектах.

По данным The Hill, в ответ на критику своего ответа на кризис коронавируса ВОЗ уже пообещала провести внутренние реформы. Похожая ситуация уже была после вспышки Эболы в Западной Африке в 2014-м и 2015 году. Тогда Америка принимала активное участие в разработке преобразований, но если сейчас она покинет ВОЗ, своё влияние в этом отношении США потеряют.

Также, как объяснил Майкл Остерхольм, с выходом из организации США потеряют доступ к колоссальному объёму данных по ситуации в глобальной сфере здравоохранения, в то время как подобные сведения помогают правительствам разных стран мира бороться с кризисами на своей территории. Так, именно благодаря влиянию ВОЗ, в январе американские специалисты смогли побывать в первом очаге пандемии, китайском городе Ухань. «Трудно представить, чтобы Китай пустил к себе американских экспертов для проведения похожего расследования без поддержки международной организации», — комментирует издание.

Ричард Бессер уверен, что с выходом из ВОЗ США потеряют много шансов работать в некоторых частях мира и контролировать распространение болезней там, чтобы не допустить их появления на собственной территории. «То, что мы оставляем международное сообщество в период, когда наше участие нужно больше, чем когда-либо, служит печальной демонстрацией того, где мы сейчас находимся. В такое время нужно говорить, что мы можем сделать, чтобы ВОЗ работала более успешно, а это значит, что нужно не выходить из организации, а, наоборот, начать принимать в ней более активное участие и делать больше», — считает эксперт.

По мнению Джереми Кониндика, пандемия так сильно ударила по США не потому, что Америка прислушивалась к указаниям ВОЗ, а как раз потому, что она игнорировала все предупреждения организации начиная с января.

В будущем ВОЗ будет играть важную роль в принятии решения о том, какие именно страны первыми получат новую вакцину от коронавируса. Как полагает The Hill, нет никаких гарантий, что первой лекарство разработает американская компания, а значит, и что американцы первыми получат вакцину.

Пока, на взгляд экспертов, трудно оценить, какие последствия ждут США после выхода из ВОЗ. Но ясно одно — что они будут серьёзными. «Есть старая поговорка: что имеем — не храним, а потерявши — плачем. Думаю, сейчас люди начинают осознавать, в скольких инициативах мы задействованы через ВОЗ и что всё это, безусловно, помогает всему миру, но в том числе и полезно для нас самих», — констатирует Остерхольм.