Способная достроить «Северный поток – 2» баржа вошла в воды Дании

08.07.2020, 16:08, Новости дня

Баржа-трубоукладчик «Фортуна», которая может достроить «Северный поток – 2», вошла в воды Дании, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

По данным ресурса Myshiptracking, судно в среду утром покинуло германские воды и вошло в датскую часть Балтийского моря, передает РИА «Новости». В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства «Северного потока – 2». «Фортуна» вышла из этого порта вечером во вторник.

Напомним, датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода.

Научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф заявил, что решение Дании о достройке «Северного потока – 2» можно приветствовать, так как проект гарантирует энергоснабжение в Европе и сдержит цены на газ, что в конечном итоге сократит расходы для конечного потребителя.

Тем временем немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство, и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».