Опубликованы документы о реальном количестве боеспособных кораблей ВМС Украины

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08.07.2020, 15:53, Разное

В интернете появились данные о реальном количестве боеспособных кораблей Военно-морского флота Украины. Документы были опубликованы группой хакеров и вызвали ажиотаж как в стране, так и за ее пределами.
Как пишет издание «ПолитЭксперт», за обнародование указанных сведений ответственны специалисты группировки «Берегини». Полученные ими данные на собственном канале в мессенджере Telegram характеризуют техническое состояние кораблей украинских ВМС.

В руки специалистов группировки документация попала, по их утверждению, от неравнодушных украинцев, служащих в Морском командовании Военных сил Украины. Исходя из полученных данных, порядка 77 процентов корабельно-катерного состава не готовы к реальным боевым действиям.

Неисправности радиолокационных станций и радиостанций, поломки в артиллерийских установках и зенитно-ракетных комплексах делают невозможным выполнение непосредственных боевых операций. Более того, авторы блога утверждают, что на ряде судов демонтированы моторы.

Всего пригодными к внештатным ситуациям в случае вооруженного конфликта оказались только шесть единиц ВМС Украины. Остальные 21 судно можно считать непригодными для реальных рабочих условий.



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