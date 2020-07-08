 

В Татарстане загорелся большой торговый центр

08.07.2020, 15:53, Разное

В Татарстане произошло возгорание в большом торговом центре. Инцидент зафиксирован в населенном пункте Альметьевск. Речь идет о ТЦ «Панорама», расположенном на улице Ленина,100.
На место инцидента оперативно прибыли пожарные. На ликвидацию огня сотрудникам МЧС потребовалось десять минут. В региональном ведомстве сообщили, что горел фасад здания, образовалось довольно плотное задымление.

Сообщение о пожаре в ТЦ поступило на пульт диспетчера в три часа дня. В тушении пожара были задействованы четыре ствола снаружи, один – на крыше, еще один – внутри. Сотрудники МЧС проверили помещения торгового центра на скрытые очаги огня.

В момент ЧП в здании находились только охранники, сам же ТЦ «Панорама» не функционировал. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.



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