Яна Поплавская нелестно отозвалась о Михаиле Ефремове: «Мне противно и погано внутри»

08.07.2020, 15:53, Разное

Яна Поплавская высказала свое мнение о ситуации с Михаилом Ефремовым. Артистка нелестно отозвалась о коллеге, посетовав, что ей «противно и погано внутри» из-за сложившейся ситуации.

Свою позицию относительно трагедии, произошедшей в начале июня, высказали многие селебрити России. Издание «Телепрограмма» приводит слова Яны Поплавской, знаменитой «Красной шапочки» из детского фильма советских времен. Напомним, внедорожник Михаила Ефремова на скорости врезалсь в другое авто, водитель которого от полученных травм скончался. Актриса и телеведущая уверена, что Ефремов очень боится тюрьмы и последующего наказания.

Однако самым страшным, как судьей народного артиста, так и палачом, полагает Поплавская, будет его совесть. Известно, что Ефремов, ранее полностью согласившийся с обвинениями, отказался признавать себя виновным в преступлении. Как предположили некоторые эксперты, это было сделано по настоянию адвоката актера, ведь, по некоторым данным, видеозаписей, доказывающих, что за рулем машины был именно Ефремов, нет. Сейчас ведущий «Жди меня», «Гражданина поэта» и «Оттепели» находится под домашним арестом.

Однако совсем иного мнения придерживается Яна Поплавская, по ее словам, защита находящегося под следствием актера не делала бы ничего без его согласия на подобные действия. А значит и столь циничное отрицание ранее данных признаний остается на совести Ефремова. Как призналась артистка, все это очень обескураживает и оставляет противные чувства внутри. Она напомнила, что люди с пониманием отнеслись к виновнику смертельной аварии после его покаянных слов. Однако теперь Ефремов сам перечеркнул все сочувствие и добро, уделенное ему общественностью.