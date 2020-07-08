Эксперты объяснили разницу в числе женатых мужчин и замужних женщин

08.07.2020, 15:30, Разное

Последние исследования семейного состояния россиян показали неравное количество замужних женщин и женатых мужчин. Эксперты объяснили возникшую при исследовании разницу.

Такая ситуация, отмечает издание «Нью Информ», характерна не только для России. Аналогичные результаты фиксируются исследователями и в зарубежных странах. Однако, как сообщается журналистами сайта «Словодел», это не означает, что итоги изучения состояния семейных отношений в стране являются неточными.

На самом деле разница между числом состоящих в браке представителей слабого и сильного полов объясняется субъективным восприятием самих респондентов. Так, опрошенные женщины, проживающие в так называемом «гражданском браке», без официальной регистрации, считали себя замужними. В то же время мужчины в подобных взаимоотношениях чаще определяют свое положение, как не связанные семейными узами.

Указанное исследование было проведено специалистами Всероссийской переписи населения. Приурочено мероприятие ко Дню семьи и верности, который отмечается в Российской Федерации 8 июля в честь святых, благоверных Петра и Февронии. Стоит отметить, что, в отличие от ряда западных стран, россияне предпочитают жить в зарегистрированных браках. Однако уже сейчас наблюдается тенденция к их уменьшению.