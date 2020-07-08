Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца в психиатрической клинике
08.07.2020, 15:30, Разное
Продюсер Бари Алибасов проходит курс лечения в психиатрической клинике. Сын основателя поп-группы «На-на» пояснил о состоянии здоровья отца.
Как пишет издание Nation-News, ранее Алибасов прошел курс лечения в наркологической больнице в Сокольниках. Там селебрити очистили организм, однако состояние здоровья музыканта оставляет желать лучшего. Оказалось, что к тяжелым последствиям артиста привело систематическое употребление алкоголя.
Сейчас, со слов Бари Алибасова-младшего, папе поставлен «Корсаковский психоз». При этом заболевании происходят серьезные нарушения коры головного мозга. При отсутствии должного лечения или несоблюдении рекомендаций медиков недуг может привести к снижению уровня интеллекта, нарушению памяти и даже к параличу.
Сейчас врачи не берутся прогнозировать результаты лечебного курса, велика опасность, что полностью организм знаменитого продюсера не восстановится. Причем перспектива выздоровления сейчас оценивается всего в два процента.
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