Гендиректор ВОЗ: Мы явно не достигли пика пандемии

08.07.2020, 15:29, Новости дня

Многие страны добились существенного сокращения смертности от COVID-19, однако темп новых заражений растет. Об этом на брифинге 7 июля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует сайт ВОЗ.

Он обратил внимание, что в начале пандемии потребовалось 12 недель, чтобы число случаев заболевания в мире достигло 400 тысяч. При этом более 400 тысяч случаев по всему миру было зарегистрировано всего за два выходных дня – 4-го и 5 июля.

“Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии”, – сказал Гебрейесус.

По данным ВОЗ, показатель среднесуточной смертности в масштабах планеты выравнивается. Там, где был достигнут прогресс в снижении смертности, государства осуществляли целенаправленные меры по защите наиболее уязвимых групп, например, людей, которые живут в учреждениях длительного ухода, отметил гендиректор организации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,85 млн, из них более 544 тыс. умерли.