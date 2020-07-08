Названы профессии, способствующие развитию артрита коленного сустава

08.07.2020, 15:20, Разное



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Артрит коленного сустава – тяжелая болезнь, которая часто становится причиной инвалидности. Его развитие часто связано с профессиональными вредностями. В крупнейшем на сегодня обзоре, который провели австралийские ученые, показано, какие виды работ – как бесплатных, так и платных – способствуют развитию этой болезни. Научная работа опубликована в Arthritis Care and Research.

В крупнейший метаанализ авторы включили 71 исследование, которое охватило более 1 миллиона людей. Повышенный риск артрита был обнаружен у сельскохозяйственных работников, строителей, шахтеров, работников сферы обслуживания, домашних работников (включая домохозяек) и уборщиков.

Профессор Сиа Вонг (Xia Wang), профессор Сиднейского университета, соавтор исследования, отметила, что раньше были известны важные профессиональные факторы риска артрита коленного сустава: стояние на коленях, сидение на корточках, подъем тяжестей, хождение по лестнице. Но эта научная работа всесторонне освещает профессиональный риск этого заболевания.

В частности, ученые обнаружили:

У каменщиков и столяров риск артрита коленного сустава в 2,5 раза выше, чем у людей с сидячей работой.

У сельскохозяйственных рабочих риск выше на 64%, у строителей – на 63%.

Люди, которые занимаются преимущественно неоплачиваемой домашней работой, болеют им на 93% чаще.

Повышенного риска артрита не оказалось у сантехников, рыбаков, работников торговли, лесников, техников, почтальонов.

Ученые считают, что новые данные свидетельствуют о том, что прицельная работа по профилактике артрита должна распространяться не только на людей, которые выполняют тяжелую физическую работу. Виды деятельности, которые традиционно не считаются рискованными, тоже связаны с высокой вероятностью развития этой болезни. Авторы также указывают, что необходима разработка новых методов профилактики артрита.

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