Названы профессии, способствующие развитию артрита коленного сустава
08.07.2020, 15:20, Разное
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Артрит коленного сустава – тяжелая болезнь, которая часто становится причиной инвалидности. Его развитие часто связано с профессиональными вредностями. В крупнейшем на сегодня обзоре, который провели австралийские ученые, показано, какие виды работ – как бесплатных, так и платных – способствуют развитию этой болезни. Научная работа опубликована в Arthritis Care and Research.
В крупнейший метаанализ авторы включили 71 исследование, которое охватило более 1 миллиона людей. Повышенный риск артрита был обнаружен у сельскохозяйственных работников, строителей, шахтеров, работников сферы обслуживания, домашних работников (включая домохозяек) и уборщиков.
Профессор Сиа Вонг (Xia Wang), профессор Сиднейского университета, соавтор исследования, отметила, что раньше были известны важные профессиональные факторы риска артрита коленного сустава: стояние на коленях, сидение на корточках, подъем тяжестей, хождение по лестнице. Но эта научная работа всесторонне освещает профессиональный риск этого заболевания.
В частности, ученые обнаружили:
- У каменщиков и столяров риск артрита коленного сустава в 2,5 раза выше, чем у людей с сидячей работой.
- У сельскохозяйственных рабочих риск выше на 64%, у строителей – на 63%.
- Люди, которые занимаются преимущественно неоплачиваемой домашней работой, болеют им на 93% чаще.
- Повышенного риска артрита не оказалось у сантехников, рыбаков, работников торговли, лесников, техников, почтальонов.
Ученые считают, что новые данные свидетельствуют о том, что прицельная работа по профилактике артрита должна распространяться не только на людей, которые выполняют тяжелую физическую работу. Виды деятельности, которые традиционно не считаются рискованными, тоже связаны с высокой вероятностью развития этой болезни. Авторы также указывают, что необходима разработка новых методов профилактики артрита.
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