Niezalezna – Мачеревич отказал оппозиции в праве гордиться союзом Польши с Америкой

08.07.2020, 15:18, Новости дня

Кандидат на пост президента Польши Рафал Тшасковский во время своего предвыборного тура заявил, что присутствие американских войск в Польше — заслуга исключительно партии «Гражданская платформа». О том, что политики этой партии говорили про союз с американцами, напомнил в Twitter бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. Он процитировал знаменитые слова экс-министра иностранных дел Сикорского, которые в своё время заставили краснеть всю Польшу, пишет Niezalezna.



Reuters

«Гражданская платформа» всегда выступала против союза с Соединёнными Штатами. Несмотря на это, лидер этой партии пытается приписать успех партии «Право и справедливость» — то есть привлечения войск НАТО и США в Польшу. Вассальная политика партии «Гражданская платформа» лишь укрепляет немецко-российский союз», — не без возмущения написал в Twitter бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич.

Как пишет Niezalezna, к своей публикации экс-министр добавил видео издания Wprost, на которых отчётливо слышны слова бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что польско-американский союз — это «полное дерьмо».

«Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит. Напротив, он даже вредит. Потому что он создаёт у Польши фальшивое чувство безопасности», — говорил Сикорский несколько лет назад. «Это полное дерьмо. Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что всё супер, потому что мы отсасываем у американцев, как фраера. Последние фраера», — добавил он.



