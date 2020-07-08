Врач рассказала о влиянии коронавируса на память

08.07.2020, 15:16, Разное

По словам Намазовой-Барановой, многие люди недооценивают

степень опасности для организма даже легких или бессимптомных форм. Есть

данные, что переболевшие люди долго страдают снижением познавательных функций,

происходит понижение внимания и концентрации, ухудшение памяти. Для мужчин

описан такой феномен, как снижение фертильности, то есть ухудшение

репродуктивного здоровья, из-за того, что сперматозоиды становятся менее

подвижными.

Она также отметила, что в реабилитации нуждаются не только

те, кто перенес болезнь в тяжелой форме, но и те, кто смог перенести инфекцию

бессимптомно.

Напомним, что коронавирус может поражать не только легкие,

вызывая пневмонию, но так же приносить осложнения на другие органы, например,

на сердце. Вирус, может размножаться в миокарде мышцы сердца. А может привнести

проблемы со свертываемостью крови, вследствие чего этого образуются тромбы,

которые в конечном итоге могут привести к смерти.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT

Как можно заметить, у вируса нет определенной зоны поражения.

Каждое из осложнений индивидуально и почти невозможно предугадать, что оставит

после себя инфекция. Нужно помнить, что коронавирус хоть и уходит, но еще не

ушел полностью, поэтому не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты

и протиранием рук антисептиком.