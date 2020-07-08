Врач рассказала о влиянии коронавируса на память
08.07.2020, 15:16, Разное
По словам Намазовой-Барановой, многие люди недооценивают
степень опасности для организма даже легких или бессимптомных форм. Есть
данные, что переболевшие люди долго страдают снижением познавательных функций,
происходит понижение внимания и концентрации, ухудшение памяти. Для мужчин
описан такой феномен, как снижение фертильности, то есть ухудшение
репродуктивного здоровья, из-за того, что сперматозоиды становятся менее
подвижными.
Она также отметила, что в реабилитации нуждаются не только
те, кто перенес болезнь в тяжелой форме, но и те, кто смог перенести инфекцию
бессимптомно.
Напомним, что коронавирус может поражать не только легкие,
вызывая пневмонию, но так же приносить осложнения на другие органы, например,
на сердце. Вирус, может размножаться в миокарде мышцы сердца. А может привнести
проблемы со свертываемостью крови, вследствие чего этого образуются тромбы,
которые в конечном итоге могут привести к смерти.
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Как можно заметить, у вируса нет определенной зоны поражения.
Каждое из осложнений индивидуально и почти невозможно предугадать, что оставит
после себя инфекция. Нужно помнить, что коронавирус хоть и уходит, но еще не
ушел полностью, поэтому не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты
и протиранием рук антисептиком.
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