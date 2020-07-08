В Порошенко на митинге швырнули пачку фальшивых купюр

08.07.2020, 15:16, Новости дня

На митинге в Киеве в поддержку Петра Порошенко мужчина бросил в экс-президента Украины пачку фальшивых купюр, позже неизвестного увели силой.

Сторонники Порошенко проводят акции в поддержку бывшего главы Украины, пока Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту в виде личного обязательства.

В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к митингующим. Он поблагодарил их за поддержку и рассказал о ходе заседания. В конце выступления Порошенко некий мужчина, стоящий близко к нему, бросил в него стопку бумажек в виде купюр, передает РИА «Новости».

«Друзья, этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим – кто он и откуда взялся. Друзья, мы так будем встречаться с каждым», – сообщил экс-президент Украины.

Участники митинга силой увели нарушителя с акции. Полицейские в ситуацию не вмешивались.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко – на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.

В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.