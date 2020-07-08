 

Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

08.07.2020, 15:16, Новости дня

Правительство Украины решило прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Решение было принято в ходе заседания украинского правительства 8 июля, передает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года», – приводится текст постановления.

Ранее Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ.

В июне замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией.

До этого украинский МИД также заявлял, что продолжит отменять и пересматривать договоры с Россией и СНГ.



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