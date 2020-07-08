Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
08.07.2020, 15:16, Новости дня
Правительство Украины решило прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
Решение было принято в ходе заседания украинского правительства 8 июля, передает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».
«Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года», – приводится текст постановления.
Ранее Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ.
В июне замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией.
До этого украинский МИД также заявлял, что продолжит отменять и пересматривать договоры с Россией и СНГ.
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