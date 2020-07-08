Актриса Таисия Вилкова впервые стала мамой

08.07.2020, 15:15, Разное

Вчера звезда сериала “Деффчонки” и “Фарца”, фильмов “Гоголь”, “Елки последние” и “Елки новые” Таисия Вилкова и актер фильма “Петровы в гриппе” Семен Серзин впервые стали родителями. Но радостной новостью поделились не они сами, а их друг и режиссер Оксана Карас. Несколько минут назад она опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором рассекретила и пол малыша:

Вчера у наших любимых друзей Семена Серзина и Таисии Вилковой родилась дочка!! Огромное Счастье и Радость! Когда это случилось, Сеня как раз снимался у нас и быстро умчался со съемочной площадки – из Питера в Москву, к своим принцессам!

А сегодня смотрим новый крутейший трейлер к фильму “Петровы в гриппе” Кирилла Серебренникова, где Семен играет главную роль вместе с потрясающими Чулпан Хаматовой и Юлией Пересильд, и ждем, ждем, ждем кино!!

Таисия Вилкова и Семен Серзин

Мы публиковали репортаж со съемок этой картины, которые начались еще в октябре прошлого года. В основу нового фильма Кирилла Серебренникова лег роман Алексея Сальникова “Петровы в гриппе и вокруг него”, литературная сенсация последних лет и победитель престижной премии “Национальный бестселлер”. История живущей в Екатеринбурге семьи с обычной фамилией и начинается вроде бы обыденно – с предновогодних посиделок, но продолжается как настоящее безумие, разворачивающееся в пространстве сюрреалистичного Екатеринбурга, между прошлым и настоящим. Оригинальный сценарий по мотивам причудливого путешествия Сальникова писал сам Серебренников.

Возвращаясь к Таисии и Семену, отметим, что в конце марта они официально стали мужем и женой.Для церемонии влюбленные выбрали весьма символическую для обоих дату – День Театра.

23-летняя Таисия Вилкова – актриса театра и кино, дочь продюсера Дарьи Гончаровой и актера Александра Вилкова (о молодых наследницах кинодинастий мы писали здесь в апреле прошлого года). Девушка начала сниматься в кино еще в возрасте 7 лет, а, повзрослев, окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ в мастерской Евгения Писарева. Сейчас Таисия служит в Московском театре имени Пушкина. Получила широкую известность по ролям в сериалах “Деффчонки” и “Фарца”, фильмам “Гоголь”, “Елки последние” и “Елки новые”. На данный момент в ее фильмографии уже 33 киноработы и 8 театральных работ, некоторые из которых поставил как раз Семен Серзин.

В преддверии нового 2020 года Таисия дала большое интервью HELLO! и рассказала о планах на свой год по китайскому календарю. Полную версию беседы можно прочитать здесь.