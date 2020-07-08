Оксана Самойлова прокомментировала воссоединение с Джиганом

08.07.2020, 15:15, Разное

Только недавно Джиган и Оксана Самойлова находились на грани развода, как за считанные недели все изменилось и расставание было заменено на перемирие. Вчера пара поделилась первой семейной фотосессией после воссоединения, а сегодня Оксана прокомментировала это решение на своей странице в Instagram:

Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? Как думаете? Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова. Но на других весах 4 детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило. Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаться, я реально испугалась. Не я к этому привела и, вроде, это не моя ответственность, но дети-то мои. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Всё так же, как и было? Нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время. Но думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь День семьи, любви и верности не про нас)) Грустно, но правда) А вас я поздравляю от души)) Любите, цените и оберегайте свои семьи.

Напомним, в марте этого года Джиган шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство. В недавнем прямом эфире в Instagram, куда его пригласил бывший коллега по Black Star Тимати, Джиган рассказал, что пережить наркотическую зависимость ему помогла Оксана.

Несмотря на помощь мужу, Самойлова была решительно настроена развестись: по данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля. В графе “Ответчик” значился Устименко Д. А. – настоящее имя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела была заявлена как “Иные, возникающие из семейных отношений”. Но в июне этого года стало известно, что Головинский суд Москвы не смог развести Джигана с Оксаной Самойловой. По данным Mash, никто из супругов не появился на заседании в здании суда. Производство по делу было прекращено в связи с отказом истца – то есть Самойловой – от иска и примирением сторон.