В Самаре начали строить уникальный ФОК

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08.07.2020, 15:08, Новости дня

В Самаре началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) открытого типа в рамках национального проекта «Демография».

«В Куйбышевском районе Самары начали строить ФОК открытого типа в рамках реализации национального проекта «Демография». Это первый подобный спортивный объект в регионе», – сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

Уточняется, что объект будет представлять из себя комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования, в центре которого появится открытая универсальная спортплощадка размером 60 на 30 метров. На ней устанавливаются пластиковые борта для игры в хоккей, укладывается искусственный футбольный газон. Зимой предусмотрена заливка ледового катка. Вокруг площадки создадут четыре беговые дорожки по 200 метров с профессиональным травмобезопасным покрытием. Кроме того, предусмотрена яма для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, площадка для игры в баскетбол. Также здесь построят зону воркаута и уличных тренажеров, раздевалки, трибуну, установят осветительные прожекторы.

Согласно контракту, сдача объекта намечена на 1 сентября, однако, подрядчик планирует сдать его до начала учебного года. «В Самарской области это будет первый такой ФОК открытого типа. Его особенность в том, что он многофункционален, здесь одновременно можно заниматься различными видами спорта. Очень важно, чтобы объект был доступен всем любителям спорта», – сказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

По данным правительства региона, всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» будет построено 22 спортивные площадки в Самарской области.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.



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