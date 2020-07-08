Скандалы: Супруга Мантурова вне подозрений

08.07.2020, 14:54, Разное

Почему семья министра закрывает личный чудо-проект по поставкам в школы медицинского оборудования

Фонд развития медицинских технологий, принадлежащий Наталье Мантуровой (супруге министра промышленности и торговли Дениса Мантурова), вытягивает финансы из своей компании «КорВита», поставщика устройств для проверки здоровья детей. Основной акционер закрывает фирму, которая заработала сотни миллионов рублей на поставках в школы. Причиной, возможно, стало внимание к проекту со стороны общественности в 2017 году, и супруги Мантуровы, вероятно, решили больше не рисковать с внедрением в школах медицинских супертехнологий.

Безопасные, но бесполезные

Ростовская компания «КорВита» снабжала школы и учреждения здравоохранения в регионах диагностическим комплексом «Армис». Этот аппарат ещё в 1990-х создали ростовские инженеры-ракетчики завода «Квант» для исследования лягушек.

Для людей прибор модернизировали, и тестировали с его помощью здоровье: работу сердца, лёгких, состояние нервной системы, остроту зрения и слуха. Устройство имеет сертификат от Научного центра здоровья детей РАМН, безопасным не только для лягушек его признали и в Казанском медуниверситете.

Но под вопросом эффективность. Педиатры не раз отмечали неспособность «Армиса» заменить полноценное обследование, да и подобное оборудование не отнесено к обязательным для школ. Например, проверку слуха и зрения «Армисом» проводит не окулист или лор, а специалист со средним образованием; зрение проверяется с помощью всё той же знакомой всем таблички, только электронной.

Успех к «инновационному» устройству пришёл после того, как в 2011 году контрольную долю в «КорВите» купил Фонд развития медицинских технологий Натальи Мантуровой. Фонд официально занимался продвижением аппарата. Директором фонда до марта 2020 года был отец Натальи (тесть главы Минпромторга) Евгений Кисель.

Сразу после того как Денис Мантуров стал министром в 2012 году, прибор зарегистрировал Росстандарт (находится в подчинении промышленного ведомства).

«КорВита» финансировалась фондом Мантуровой посредством займов, оформляемых в 2013–2018 годах. Это следует из ряда новых арбитражных дел, в которых разработчик «Армиса» выступает ответчиком. Фонд развития медицинских технологий в начале марта 2020 года подал пять исков против «КорВиты», и в течение июня московский арбитраж постановил взыскать с компании в общей сложности 73,5 млн рублей.

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Рекламный ролик чудо-аппарата.

Источник: YouTube

Одновременно с фондом иск к «КорВите» подавала ростовская «Атрио-групп» – партнёр по продажам и сервису и экс-дистрибьютор систем «Армис». Общая сумма претензий по ряду договоров 2018 и 2019 годов составила 9,8 млн рублей. Разбирательство назначено на 20 июля в Арбитражном суде Ростовской области. Представители компании сообщили корреспонденту «Октагона», что у них есть договорённость о скором возврате средств от должника.

Цена чудо-прибора зависела от региона

Сайт «КорВиты» закрыт с апреля-мая 2020 года, фирма давно не набирает новых сотрудников, последняя запись в соцсети Facebook была сделана в январе 2018 года. В сентябре 2019 года компанию возглавил Сергей Яхонтов, ранее занимавшийся рыбоводством, и, видимо, это было началом процесса сворачивания работы фирмы.

С момента приобретения компании Мантуровой – с 2012 по 2018 год – «КорВита» получила 389 млн рублей. Это общая сумма выручки, причём известно, что большая часть доходов поступала из бюджетных источников.

Например, в 2015 году диспетчерский центр Минздрава Татарстана приобрёл партию комплексов «Армис» на 73 млн рублей без конкурса. А в Ростовскую область устройства поставлялись с 2012 года после того, как «КорВита» вошла в крупные госпрограммы по закупке оборудования для образовательных учреждений. В 2017/2018 учебном году аппараты были установлены более чем в 600 школах региона. Устройства использовались по меньшей мере до 2018 года в рамках проекта «Школьная медицина».

Стоимость самого «Армиса» зависит от комплектации. В Белгородской области прибор можно было приобрести за 249 тыс. рублей, в Ростовской – за 400 тыс. рублей, в материалах Минпромторга есть оценка аппарата в 750 тыс. рублей за комплект.

При таком разбросе цен можно предполагать, что изготавливать прибор было выгодно. Действительно, за последние годы ООО «КорВита» ни разу не получило убытка.

Закрывают успешный проект

В 2017 году донские общественники потребовали объяснений по поводу целесообразности трат на диагностический комплекс. Проверку по инициативе депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина проводило СУ СК России по Ростовской области, но никаких нарушений не нашло.

Эта проверка привлекла к проекту ненужное внимание со стороны общества и правоохранительной системы. К началу 2019 года ликвидировано ОАО «Агентство здоровьесберегающих технологий», которое было учреждено «КорВитой» совместно с ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» при Минздраве РФ. Организацией руководил Олег Гребенников, один из разработчиков комплекса «Армис». А в конце 2017 года пользователь с ником «здоровьесберегающие технологии» пытался продать «Армис» на интернет-барахолке Казани всего за 100 тыс. рублей.

На прошлой неделе корреспондент «Октагона» под видом сотрудника заинтересованного госучреждения пытался приобрести оборудование, но оказалось, что на профильных интернет-сайтах прибор, который реализует фирма «ЭкоМед+», присутствует лишь формально, в наличии его нет. Телефоны «КорВиты» сейчас не отвечают. Фонд развития медицинских технологий (а точнее клиника «Ланцетъ», чей номер телефона и адрес указывал фонд Мантуровой) на запрос «Октагона» не ответил.

На конец 2018 года активы «КорВиты» составляли 82,5 млн рублей, большая часть из них сформирована за счёт участия в госзакупках.

Соответственно, размер обязательств тоже составляет 83 млн рублей, что видно из бухгалтерского баланса. Общая сумма требуемых сейчас с компании средств, в сущности, такая же плюс проценты, то есть это аккуратная деконструкция.

– Учитывая, что займы не возвращаются в течение длительного времени, можно говорить о признаках банкротства «КорВиты», – сообщил «Октагону» юрист Enforce Law Company Владимир Черненко.

В случае последующего формального банкротства фирмы требования фонда не будут включены в реестр требований кредиторов, и по закону он получит свои деньги только после оплаты суммы долгов иным кредиторам, подчеркнул эксперт. Более того, в случае введения процедуры на текущем этапе сделки по перечислению денег в счёт оплаты займа аффилированному лицу могут быть признаны недействительными.

Член Ассоциации юристов России адвокат Денис Фролов согласен с тем, что вряд ли фонд хочет довести фирму до юридической процедуры банкротства, – просто это окончательный этап закрытия проекта, обнуление счетов:

– Факт подачи учредителем четырёх исков в отношении своей дочерней компании не свидетельствует о его желании её банкротить, так как для инициирования дела о банкротстве достаточно одного вступившего в законную силу решения суда о взыскании более 300 тыс. рублей. Сам факт судебных разбирательств между материнской компанией и «дочкой», возможно, и не типичное явление, но точно не признак намерения инициировать процедуру банкротства, – сказал он.

Тарас Подрез, Александр Колесников