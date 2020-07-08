Три республиканских сенатора не приедут на партийный съезд во Флориде

08.07.2020, 14:53, Новости дня

Республиканские сенаторы Митт Ромни, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски не приедут на съезд Республиканской партии, который пройдет в августе во Флориде, сообщает издание The Hill.

Ссылаясь на помощника Коллинз, газета пишет, что сенатор не планировала приезжать на съезд, поскольку не участвует в таких мероприятиях, когда сама ведет избирательную кампанию.

В этом году Коллинз ведет жесткую борьбу, исход которой имеет решающее значение для того, какая партия получит большинство в Сенате в следующем составе Конгресса.

Представители Ромни и Мурковски не ответили на вопросы о том, связано ли решение законодателей с коронавирусом, сообщила The Hill.

У обоих сенаторов были серьезные споры с Трампом. Ромни был единственным республиканским сенатором, проголосовавшим за импичмент президента ранее в этом году, а Мурковски выступала против отмены закона о здравоохранении Obamacare и назначения Бретта Кавано судьей Верховного суда.