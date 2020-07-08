 

Китай выразил готовность вместе с Россией работать над вакциной от коронавируса

08.07.2020, 14:53, Новости дня

Китай готов сотрудничать с Россией в деле создания вакцины от коронавируса нового типа, а также сообща разрабатывать сопутствующие медицинские препараты, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Цзиньпин заявил, что сторонам «следует активизировать сотрудничество (…) в таких направлениях, как разработка вакцин и медицинских препаратов», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Китай и РФ должны стремиться к тому, чтобы наши двусторонние отношения постоянно прогрессировали, способствуя обоюдному развитию, повышению уровня благосостояния китайского и российского народов», – подчеркнул он.

По словам Си Цзиньпина, Пекину и Москве следует уделять особо пристальное внимание взаимодействию в области инноваций и высоких технологий. Он также отметил, что стороны должны продолжать плодотворное сотрудничество даже в условиях пандемии.

«Мы помогаем друг другу в борьбе с коронавирусом, оказываем взаимную поддержку. Тем самым китайско-российские отношения в новую эпоху принимают все более насыщенный стратегический характер», – подытожил председатель КНР.

Напомним, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Через несколько дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля.

Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

По условиям эксперимента даже после четырехнедельного нахождения в больнице по прибытии в часть военнослужащий должен внимательно следить за своим самочувствием, чтобы в случае возникновения каких-либо симптомов респираторного заболевания немедленно сообщить врачам. В остальном никаких ограничений у вернувшихся не будет, и после выписки из госпиталя они смогут проводить время на свежем воздухе.

Владимир Путин заявлял, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от нового коронавируса должна быть стопроцентной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Участок для голосования по Конституции открылся в Вашингтоне

09.06 / Крым отменил обсервацию для приезжих из других регионов России

02.07 / МИД назвал слухи о «сговоре» РФ и талибов работой голливудских режиссеров

04.06 / У Джорджа Флойда, задушенного полицией, нашли COVID-19

30.06 / Китайские власти решили создать в Гонконге представительство органов госбезопасности

10.05 / Видео: Странные имена детей знаменитостей

28.05 / В Европе захотели снизить «очень-очень большую» роль природного газа

27.06 / Facebook «переименовал» Киев

21.05 / Минтруд раскрыл средний размер страховой пенсии для неработающих в 2019 году

21.05 / НАТО собралось провести экстренное заседание из-за выхода США из ДОН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска