 

Мишустин заявил об угрозе достижениям по борьбе с бедностью из-за коронавируса

08.07.2020, 14:48, Новости дня

Пандемия коронавируса поставила под угрозу достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).

«Серьезные негативные последствия [пандемии] испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», – передает слова премьера ТАСС.

Мишустин выразил уверенность, что вызовы коронавируса «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», – добавил глава правительства.

Ранее главный экономист Всемирного банка по РФ Aпурва Санги заявил, что ожидаемое ВБ снижение ВВП РФ на 6% в 2020 году на фоне коронавируса станет самым глубоким за последние 11 лет. При этом экономическая политика российского правительства позволила подойти к кризису из-за распространения коронавируса «в хорошей форме».



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