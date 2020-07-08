 

Защита обжаловала арест Сафронова

08.07.2020, 14:48, Новости дня

Защита обжаловала арест советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в госизмене, сказал его адвокат Евгений Смирнов.

«Мной и адвокатом Иваном Павловым подготовлена апелляционная жалоба на решение о заключении Сафронова под стражу», – отметил адвокат ТАСС.

Защита просит назначить Сафронову меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда. Он также оценил возможность открыть процесс по делу Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Адвокат Иван Павлов аявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Возле офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв

09.06 / “Спартак” расстался с девятью футболистами, включая Романа Шишкина

27.06 / В Донецкой области коронавирус обнаружили у восьмимесячного ребенка

04.06 / НАПК “в рамках мониторинга” проверит Баканова из-за испанской фирмы

12.05 / В Черкасской области за сутки умерло три человека с COVID-19

24.06 / NTD – от лифтов с педалями до открывающихся масок и роботов — креативные решения в период пандемии

02.07 / Стало известно о состоянии девочки, на голову которой в Подмосковье упала бутылка

29.05 / Опрос: треть россиян не воспринимают всерьез угрозу коронавируса

07.07 / Бастрыкин заявил о наличии доказательств убийства младенца врачами в Калининграде

20.06 / Долг Украины по решениям ЕСПЧ превысил 370 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска