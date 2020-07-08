Защита обжаловала арест Сафронова

08.07.2020, 14:48, Новости дня

Защита обжаловала арест советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в госизмене, сказал его адвокат Евгений Смирнов.

«Мной и адвокатом Иваном Павловым подготовлена апелляционная жалоба на решение о заключении Сафронова под стражу», – отметил адвокат ТАСС.

Защита просит назначить Сафронову меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда. Он также оценил возможность открыть процесс по делу Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Адвокат Иван Павлов аявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.