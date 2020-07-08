Росздравнадзор не нашел связи между нарушениями работы ИВЛ и пожарами в больницах

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08.07.2020, 14:48, Новости дня

Росздравнадзор не выявил прямой связи между нарушением работы аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» и пожарами в больницах Москвы и Петербурга.

Росздравнадзор завершил внеплановую проверку производителя аппарата – Уральского приборостроительного завода, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппарата ИВЛ «Авента-М» эксплуатационной и технической документации.

«Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ «Авента-М» не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», – пояснили в Росздравнадзоре.

Завод по предписанию ведомства устраняют нарушения, включая отзыв и перепроверку аппаратов, находящихся в обращении.

9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М». Росздравнадзор приостановил использование в РФ этих аппаратов ИВЛ, которые произведены с 1 апреля 2020 года.

Сам Уральский приборостроительный завод в ходе дополнительного тестирования не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ «Авента-М».



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