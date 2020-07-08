СМИ: Иван Телегин умолчал ряд нюансов при разделе имущества с Пелагеей

08.07.2020, 14:30, Разное

Бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина обернулся скандалом, так как во время раздела имущества хоккеист умолчал ряд фактов. Оказалось, что он не упомянул о квартире, которая была приобретена в браке, и автомобиле, купленном после продажи машины певицы.

Вскоре должно состояться судебное заседание, в ходе которого хоккеист потребует раздела совместно нажитого имущества с Пелагеей. Речь идет также о квартире, в которой живет артистка с дочерью, и доме, приобретенном в ипотеку за 54 миллиона рублей. Певица претендовала раньше только на выплату алиментов, так как экс-возлюбленный перестал уделять внимание их ребенку и помогать финансово. Ежемесячный доход хоккеиста составляет 3,5 миллионов рублей, а супруга может претендовать на четверть этих денежных средств.

Однако Иван Телегин, как отмечает издание «СтарХит», хочет получить в ходе закрытого судебного процесса еще и половину квартиры, стоимость которой 85 миллионов рублей. При этом, недвижимость была куплена на деньги матери Пелагеи. Кроме этого, в браке супруги приобрели квартиру в центре столицы, которую оформили на хоккеиста. Позже он ее выгодно продал, но отказался погашать ипотеку за дом, как предложила супруга. В результате певица не знает, где делись 30 миллионов рублей. Также Иван Телегин и его экс-супруга продали Mercedes артистки, чтобы купить Bentley, стоимость которого 16 миллионов рублей. Спортсмен оставил это авто себе и, по некоторым сведениям, на нем сейчас ездит его новая возлюбленная.

Согласно мнению помощника адвоката Пелагеи, хоккеист намерено скрыл часть имущества, чтобы не делить его с женой. В результате сторона артистки подготовила встречный иск.