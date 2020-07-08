 

В США коронавирусом заразились более 3 млн человек

08.07.2020, 14:20, Новости дня

8 июля в США количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 3 млн человек. Об этом пишет агентство Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании данных федеральных и местных властей.

На момент публикации новости в Соединенных Штатах заболевание было подтверждено у 3 010 512 человек, что составляет более четверти всех случаев COVID-19 в мире. Более 131 тыс. пациентов с коронавирусом скончались. 

Наибольшее количество заболевших (от 100 до 400 тыс.) зарегистрировано в штатах Нью-Йорк, Калифорния, Техас, Флорида, Нью-Джерси, Иллинойс, Массачусетс, Аризона и Джорджия. 

Агентство отмечает, что в последние две недели существенный рост заболеваемости наблюдается более чем в 20 штатах, в крупнейших из них – Калифорнии и Техасе – ежедневно фиксируется больше 10 тыс. новых случаев коронавируса. Власти Флориды заявляют, что в штате практически целиком заполнены реанимационные отделения.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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