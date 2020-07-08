В Госдуме предложили ввести в УК статью о нарушении территориальной целостности

08.07.2020, 14:18, Разное

…и частично декриминализовать призывы к сепаратизму.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников подготовил поправки в УК, УПК и КоАП о наказании за отчуждение российских территорий. Проект направят в правительство и Верховный суд для получения отзывов, сообщают ТАСС и «Парламентская газета».

Изменения, по словам Крашенинникова, вносятся из-за поправок в Конституцию, где прописали запрет на отчуждение и призывы к сепаратизму. Так, он предложил ввести новую уголовную статью 280.2, предусматривающую наказание от 6 до 10 лет лишения свободы за непосредственно «нарушение территориальной целостности». Новый состав пропишут в законе об экстремизме, что предполагает внесение фигурантов таких дел в реестр Росфинмониторинга и блокировку счетов.

Уже существующая статья о публичных призывах к отделению предполагает штраф до 300 тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы. По ней Крашенинников предложил теперь привлекать только в случае, если человек в течение года уже один раз привлекался по административной статье о призывах к сепаратизму. Максимальный штраф по новой статье КоАП он предложил сделать в размере 100 тысяч рублей для жителей и 300 тысяч для юрлиц.

Расследование призывов к сепаратизму, статья о которых начала действовать в УК с мая 2014 года, спустя два месяца после аннексии Крыма, подследственно Федеральной службе безопасности. Согласно статистике судебного департамента Верховного суда, всего по этой статье были осуждены около десятка человек; последним обвинения в прошлом году по ней предъявили башкирскому националисту Айрату Дильмухаметову из-за его видео на ютьюбе.