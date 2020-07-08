 

Больная COVID-19 Анита Цой вышла на связь с поклонниками из больницы

08.07.2020, 14:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Анита Цой опубликовала новое видео, которое было записано из больницы. Больная COVID-19 призналась, что пока не может обходится без кислородной маски, но уже идет на поправку.
По словам Аниты Цой, каждый новый день – это «великое благо», поэтому его нужно использовать максимально эффективно. Артистка даже рада тому, что именно она заболела короновирусом и сейчас проходит эти испытания. Теперь она знает, как оказать помощь себе и другим людям, если вновь «постучит беда». Анита Цой относится ко всему происходящему с оптимизмом и уверена, что еще успеет наверстать «свое лето».

Коронавирусом Анита Цой заболела достаточно внезапно. Агент певицы пояснила поклонникам, что ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из клиник Москвы. Только недавно артистка вышла на связь с фолловерами и пояснила о своем состоянии. Так как 49-летняя артистка увлекается различными диетами и недавно перенесла операцию по удалению мочевого пузыря, у нее ослаблен иммунитет. Анита Цой старалась соблюдать меры предосторожности, однако все равно заразилась. На данный момент она чувствует себя лучше и даже может проводить прямые эфиры в микроблоге Instagram. Знаменитость призналась, что наблюдает за всеми, на кого подписана, и радуется тому, как они проводят время. Она надеется, что спустя неделю-полторы ее выпишут из больницы.



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