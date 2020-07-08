 

Лавров уличил администрацию США в желании сдерживать всех, кроме себя

08.07.2020, 14:16, Новости дня

Администрация США одержима желанием сдерживать всех, кроме себя, об этом свидетельствуют заявления Пентагона о сдерживании РФ и Китая, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Насчет заявлений Марка Эспера (главы Пентагона – прим. ВЗГЛЯД), не знаю, что тут можно особо комментировать, потому что, если он считает главной задачей своего ведомства, министерства обороны Соединенных Штатов сдерживание РФ и Китая, это значит, что такую философию исповедует нынешняя американская администрация, которая буквально обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самой себя», – передает РИА «Новости» слова главы внешнеполитического ведомства.  

Лавров отметил, что «прискорбно», если глава Пентагона действительно так считает, ведь обычно военные гораздо больше политиков проявляют осторожность в ситуациях, которые могут привести к конфликтам.

Напомним, Марк Эспер по итогам первого года во главе Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» противников США. По его словам, за год Пентагон «сдержал агрессивные действия» как государств-«изгоев» (КНДР и Ирана), так и «близких конкурентов» – РФ и Китая.

Кроме того, в Конгрессе США предложили выделить на «сдерживание» РФ 3,8 млрд долларов.



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